Eksplozije su prijavljene u više gradova, nakon čega su na nekoliko lokacija izbili požari. Prema Brovdijevim rečima, tokom napada pogođeno je devet teretnih brodova za rasuti teret, jedan tanker za naftu, jedan brod za prevoz gasa i jedan tegljač u Crnom moru.

Brovdi je naveo da je operacija, pod kodnim nazivom „Moločka“, u toku od 6. jula i da joj je cilj uništavanje ruske „flote iz senke“ koja deluje u Azovskom i Crnom moru. Tokom tog perioda, Ukrajinske snage za bespilotne sisteme pogodile su ukupno 159 plovila.

Od tog broja, 117 plovila pogođeno je u Azovskom moru, dok su još 42 pogođena u Crnom moru.

Pored napada na ruske brodove, požari su izbili i na železničkoj stanici Kerč, gde su goreli vagoni i skladišta, preneo je proukrajinski Telegram kanal „Crimean Wind“.

Eksplozije su prijavljene i u selu Koktebel na jugoistoku Krima, kao i u obližnjem gradu Feodosiji, navodi isti kanal.

„Crimean Wind“ je takođe saopštio da su ukrajinski napadi izazvali požare na Arabatskoj prevlaci, uključujući područja u blizini položaja ruskih snaga. Jedan od požara navodno je izbio u blizini nekadašnjeg vojnog aerodroma kod sela Baherovo.

Portal „Kijev Independent“ navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode.

"Flota iz senke" predstavlja mrežu brodova koje Rusija koristi za transport nafte i zaobilaženje međunarodnih sankcija uvedenih Moskvi.

Dana 16. jula, ukrajinska specijalna jedinica „Omega“ saopštila je da je pogodila ruski frontovski bombarder Su-24M u vazduhoplovnoj bazi Saki na Krimu.

„Prvi dron pogodio je prednji deo letelice, dok je drugi izveo dodatni udar u blizini rezervoara za gorivo, čime je potvrđeno da je cilj uspešno pogođen“, navela je jedinica.

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je 16. jula da su ukrajinski pomorski dronovi pogodili dva ruska tankera iz takozvane „flote iz senke“ u Crnom moru.