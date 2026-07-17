Bela kuća ističe da pomenuta dokumenta ukazuju na bezbednosne slabosti američkog izbornog sistema pred predstojeće izbore za Kongres, dok istovremeno tvrdi da cilj objavljivanja nije ponovno osporavanje rezultata ranijih izbora, već unapređenje zaštite izbornog procesa.

Istovremeno, zvaničnici administracije tvrde da pojedine informacije godinama nisu bile dostupne najvišim američkim zvaničnicima, preneo je CNN.

Prema dokumentima, američke obaveštajne službe navodno su još ranije procenile da Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja poseduju kapacitete za pristup pojedinim izbornim bazama podataka, poput centralizovanih registara birača i biračkih spiskova.

U izveštaju američkog Nacionalnog obaveštajnog saveta iz januara 2020. godine navodi se, međutim, da je zbog decentralizovanog načina organizacije izbora u SAD malo verovatno da bi eventualni sajber napad mogao da bude sproveden u obimu koji bi promenio konačan izborni rezultat.

Bela kuća je objavila i dokumenta u kojima se navodi da je Venecuela sprovela eksperiment na glasačkim mašinama kojim je, navodno, bilo moguće promeniti glasove bez otkrivanja tokom naknadne kontrole.

Ta tvrdnja se povezuje sa navodima bivšeg šefa venecuelanske obaveštajne službe Uga "El Polja" Karvahala, koji je priznao krivicu za trgovinu drogom i ranije podržavao Trampove tvrdnje o izborima iz 2020. godine.

Istovremeno, memorandum Centralne obaveštajne agencije (CIA), sa kojeg je skinuta oznaka tajnosti, navodi da je američka obaveštajna zajednica još 2006. godine procenila da Venecuela i kompanija Smartmatik nemaju mogućnost da utiču na rezultate izbora van teritorije Venecuele.

U dokumentu se dodaje da je Venecuela u slučajevima manipulisanja sopstvenim izborima to mogla da učini zahvaljujući pristupu izbornim sistemima iznutra, što nije primenljivo na američki izborni sistem.

U dokumentima se navodi i da postoje poznate tehničke ranjivosti pojedinih izbornih sistema u SAD, ali da nije pronađen dokaz da je neka strana država ikada iskoristila te slabosti kako bi promenila glasove ili rezultate izbora.

Značajan deo objavljenih dokumenata odnosi se na navode o Kini.

Prema tvrdnjama Bele kuće, Kina je između 2020. i 2024. godine pribavila više od 200 miliona dosijea američkih birača koji sadrže imena, adrese, brojeve telefona, podatke o vojnom statusu, stranačkoj pripadnosti i izlasku na izbore.

Administracija tvrdi da su podaci pribavljeni kupovinom, krađom, hakovanjem ili drugim nezakonitim metodama, iako se u tekstu navodi da pojedine savezne države legalno prodaju javno dostupne delove biračkih spiskova.

U jednom izveštaju iz 2019. godine navodi se da su kineski hakeri navodno kompromitovali biračke baze podataka osam saveznih država.

Istovremeno se navodi i da je Kina u tom periodu navodno bila usmerena i na prikupljanje podataka iz zdravstvenih sistema, društvenih mreža, istraživačkih centara i kompanija iz oblasti odbrane, što odgovara ranijim procenama američkih obaveštajnih službi o kineskim sajber aktivnostima.

U dokumentu Nacionalnog obaveštajnog saveta iz oktobra 2020. godine navodi se da su aktivnosti Kine u vezi sa predsedničkim izborima bile "ograničenog obima" i da su se svodile na početne korake.

Nakon izbora 2020. godine, tadašnji zvaničnici Kancelarije direktora Nacionalne obaveštajne službe saopštili su da je Kina razmatrala mogućnost uticaja na izbore, ali je od toga odustala zbog bojazni da bi mogla da naruši odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Dokumenta se bave i pitanjem birača koji nisu američki državljani.

Prema navodima Bele kuće, Ministarstvo za unutrašnju bezbednost procenjuje da se u biračkim spiskovima nekoliko ključnih saveznih država nalazi najmanje 250.000 osoba koje nisu državljani SAD.

Objavljeni dokument navodi da se ti podaci odnose na Kaliforniju, Pensilvaniju, Nju Džersi i Nevadu, ali istovremeno ukazuje da su korišćene komercijalne baze podataka, koje se smatraju manje pouzdanim od zvaničnih državnih evidencija.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost navelo je i da je, koristeći savezni sistem SAVE u 25 država i analizom više od 68 miliona biračkih prijava, utvrđeno da je oko 28.000 osoba koje nisu državljani bilo nezakonito registrovano za glasanje.

Istovremeno se u dokumentima navodi da nema pokazatelja da je zabeležen značajan porast broja stranih državljana koji su zaista glasali na saveznim izborima.

U tekstu se podseća da je glasanje stranih državljana na saveznim izborima nezakonito, ali da pojedine lokalne samouprave, uključujući San Francisko, dozvoljavaju osobama koje nisu američki državljani da glasaju isključivo na lokalnim izborima, poput izbora za školske odbore.