Po nalogu dežurnog javnog tužioca, određeno je zadržavanje prema osumnjičenom I. P. iz Bora, predsedniku Fudbalskog kluba "Bor 1919", zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, i prema osumnjičenom N. B. iz Kruševca, generalnom sekretaru kluba, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delozZloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostala, niže navedena lica uhapšena od strane policijskih službenika MUP RS UKP OBPK.

- Osumnjičenima I. P. i N. B. se stavlja na teret da su kao odgovorna lica Fudbalskog kluba "Bor 1919" iz Bora u periodu od 09.03.2026. do 13.05.2026. godine zajednički, prekoračenjem granice svojih ovlašćenja, zaključivali fiktivne ugovore o angažovanju sa osumnjičenim fudbalerima N. Š., M. C., N. I., P. M. i D. M. kao rezervnim igračima i iste registrovali u informacionom sistemu Fudbalskog saveza Srbije "Komet", iako su znali da navedena lica uopšte neće nastupati za fudbalski klub. Oni su ih upisivali u elektronskim zapisnicima sa utakmica kao članove sastava, u čemu su im sa umišljajem pomogli osumnjičeni fudbaleri stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela, potpisivanjem navedenih ugovora po kom osnovu su primili novčane iznose na ime zarade na svoje tekuće račune za utakmice na kojima nikada nisu nastupali. Na taj način je imenovanim fudbalerima pribavljena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu od 1.474.457,00 dinara a u istom iznosu naneta šteta klubu - navodi se.

Kako se dodaje, osumnjičenom I. P. stavlja se na teret i da je dana 12.09.2025. godine u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist osumnjičeni D. K. , prekoračenjem granica svog ovlašćenja, sa imenovanim zaključio fiktivan ugovor o pružanju usluga treniranja fudbalera FK Bor 1919 u Preduzetničkoj radnji teretana "Grizzly gym 019" koja je u vlasništvu D. K. i koja je osnovana samo 3 dana pre zaključivanja ugovora na vrednost od 240.000,00 dinara.

- Pri čemu je osumnjičeni D. K. pomogao u izvršenju dela tako što je potpisao fiktivan ugovor, ispostavio prateću dokumentaciju-fakturu kao da su usluge pružene a za koje je izvršeno plaćanje sa računa kluba FK „Bor 1919“ br. na račun navedene teretane u označenom novčanom iznosu, iako je znao da fudbaleri te usluge uopšte nisu koristili - navodi se.

Takođe se dodaje i da je osumnjičeni I. P. je u vremenskom periodu od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine, suprotno čl. 49. i 67. Statuta Fudbalskog kluba „Bor 1919“ bez zakonskog osnova i Odluke upravnog odbora kluba vršio uplate pozajmica pojedinim igračima, pravnim licima i trećim licima koji nisu članovi kluba, a kako bi te isplate prividno legalizovao naknadno je sačinjavao retroaktivne Odluke upravnog odbora o pozajmicama sa neistinitim sadržajem, na koji način je FK-u naneo štetu u ukupnom iznosu od 2.308.000,00 dinara .