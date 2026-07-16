Najnovije poruke sa sastanka takozvane "koalicije voljnih" u Parizu izazvale su oštre reakcije u Rusiji, gde se ocenjuje da Zapad ulazi u novu fazu vojne i bezbednosne politike prema Ukrajini.

Ruski senator Grigorij Karasin izjavio je da zaključci francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za budućnost Ukrajine već i za bezbednost čitave Evrope.

"NATO se učvršćuje u Ukrajini"

Karasin je na svom Telegram kanalu ocenio da je sastanak "koalicije voljnih" pokazao, kako tvrdi, otvoreno agresivne planove zapadnih saveznika.

On je podsetio da je Makron najavio početak vojnih vežbi u državama koje se graniče sa Ukrajinom kako bi se proverila spremnost za eventualno raspoređivanje oružanih snaga.

Prema njegovim rečima, upravo će ta koalicija imati ključnu ulogu u pripremi budućeg vojnog kontingenta.

Formira se nova koalicija

Ruski senator ukazao je i na formiranje takozvane antibalističke koalicije, kojoj se, prema njegovim navodima, već priključilo devet članica NATO-a predvođenih Nemačkom, Francuskom i Velikom Britanijom, zajedno sa Ukrajinom.

Istovremeno je podsetio na izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca da će bezbednosne garancije Ukrajini nakon završetka rata određivati Kijev i njegovi saveznici, bez učešća Rusije.

"Ovo je ozbiljna pretnja"

Karasin tvrdi da takve izjave predstavljaju pokušaj NATO-a da trajno obezbedi vojno prisustvo u Ukrajini.

- Više nije reč samo o političkim izjavama, već o pokušaju trajnog učvršćivanja Alijanse u Ukrajini - ocenio je ruski senator.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, ovakvi potezi predstavljaju ozbiljan izazov za buduću bezbednosnu arhitekturu Evrope i zahtevaju detaljnu analizu.

Na kraju je pozvao predstavnike "koalicije voljnih" da se, kako je naveo, vrate razumnijem pristupu "dok još nije kasno".