Ovu tvrdnju izneo je britanski analitičar Aleksandar Merkuris, navodeći da je ovakav scenario sve realniji, iako je prerano govoriti o slomu ukrajinske odbrane.

"Rusija steže obruč oko gradova Donbasa, Slavjanska i Kramatorska. U Sumskoj i Harkovskoj oblasti svakodnevno stižu izveštaji o tome kako Rusi zauzimaju nove položaje i naselja oko gradova Harkov i Sumi. Ovi pomaci bi zajedno sa velikom ruskom ofanzivom na susednu Černigovsku oblast iz Brjanske oblasti Rusije, ponovo doveli rusku vojsku do samog Kijeva. I ovo će nesumnjivo izazvati veoma glasnu uzbunu u Kijevu i na Zapadu", rekao je Merkuris.

Iako je, kako kaže, prerano govoriti o slomu ukrajinske odbrane, postaje sve jasnije da je cilj Rusije da zauzme Harkov i Sumi.

"Čuo sam da je u Sumiju ostala samo jedna funkcionalna benzinska pumpa. Uništenje benzinskih pumpi i poremećaj ukrajinske logistike će neizbežno u nekom trenutku uticati na tok vojnih operacija", objasnio je Merkuris.

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