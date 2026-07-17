Najmanje 20 školske dece i jedna odrasla osoba poginuli su kada se autobus sa ekskurzijom prevrnuo u istočnoj Ugandi, saopštili su lokalni zvaničnici, u jednoj od najsmrtonosnijih saobraćajnih nesreća u zemlji u kojoj su učestvovala deca poslednjih godina.

Desetine ljudi, uključujući školsko osoblje, povređeno je u nesreći u oblasti Kapčorve u četvrtak uveče.

Preliminarna istraga pokazuje da je vozač izgubio kontrolu zbog mehaničkog kvara.

„Vozač je izgleda izgubio kontrolu nad vozilom, koje je skrenulo sa puta, udarilo u veliku stenu pored puta i prevrnulo se“, saopštila je policija.

Autobus koji je prevozio učenike iz Osnovne škole Kralja Davida u Ndedžeu prevrnuo se oko 20 časova po lokalnom vremenu u selu Čekvatitu u oblasti Kavou, saopštila je policija.

Video snimci koje su podelili očevici pokazuju da je autobus teško oštećen, dok su lokalni stanovnici požurili da pomognu povređenoj deci.

Učenici su se vraćali sa eksurzije, a lokalni mediji izveštavaju da su posetili turističku oblast vodopada Sipi.

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