Očekuje se da će nemački kancelar Fridrih Merc i francuski predsednik Emanuel Makron tu odluku potvrditi na sastanku Francusko-nemačkog saveta za odbranu i bezbednost u vazduhoplovnoj bazi "Nervenih" u Nemačkoj.

Vežba "Poker" simulira izvođenje vazdušnih nuklearnih udara i smatra se jednom od ključnih vežbi francuskih strateških snaga.

Francuski predsednik još je u martu najavio da je više evropskih država, uključujući Nemačku, spremno da produbi saradnju u oblasti nuklearnog odvraćanja. Kao mogući oblici saradnje pominjani su učešće u ovoj vežbi, ali i privremeno raspoređivanje francuskih borbenih aviona "rafal", sposobnih za nošenje nuklearnog oružja.

Iz Jelisejske palate poručuju da će već ove sedmice biti napravljen značajan napredak u toj oblasti.

Sastanak Makrona i Merca održava se u trenutku kada evropske zemlje sve otvorenije razmatraju jačanje sopstvenih odbrambenih kapaciteta, uz sve izraženije sumnje u dugoročnu pouzdanost američkih bezbednosnih garancija.

Prema rečima nemačkog zvaničnika, razgovori se vode u uslovima rastućeg pritiska Kine i transatlantskog partnerstva koje se, kako je ocenio, više ne može uzimati zdravo za gotovo.

Učešće Bundesvera u francuskoj nuklearnoj vežbi predstavljaće presedan u vojnoj saradnji dve zemlje i još jedan signal da Pariz nastoji da svoju nuklearnu silu sve više pozicionira kao element evropskog sistema odvraćanja.