Prema njegovim rečima, bezbednosni interesi Mađarske usklađeni su sa interesima ostalih članica NATO Alijanse.

Romulus Rusin-Sendi ocenio je da su pojedini potezi prethodne vlade bili pogrešni, uključujući odlaganje podrške prijemu Finske u NATO.

On smatra da Mađarska treba da vodi politiku koja će doprineti jačanju odnosa sa partnerima u okviru Severnoatlantske alijanse.

- Zatvaramo vrata Rusima - poručio je ministar.

Dodao je i da su, prema njegovim tvrdnjama, ruske obaveštajne službe pokušavale da se infiltriraju u Mađarsku "preko sporednih kanala".

Za sada nije bilo zvanične reakcije Moskve na izjave novog mađarskog ministra odbrane.

Njegove poruke dolaze u trenutku kada su odnosi između Rusije i NATO i dalje na veoma niskom nivou, usled rata u Ukrajini i pojačanih bezbednosnih tenzija u Evropi.