Prema njegovim rečima, bezbednosni interesi Mađarske usklađeni su sa interesima ostalih članica NATO Alijanse.
Romulus Rusin-Sendi ocenio je da su pojedini potezi prethodne vlade bili pogrešni, uključujući odlaganje podrške prijemu Finske u NATO.
On smatra da Mađarska treba da vodi politiku koja će doprineti jačanju odnosa sa partnerima u okviru Severnoatlantske alijanse.
- Zatvaramo vrata Rusima - poručio je ministar.
Dodao je i da su, prema njegovim tvrdnjama, ruske obaveštajne službe pokušavale da se infiltriraju u Mađarsku "preko sporednih kanala".
Za sada nije bilo zvanične reakcije Moskve na izjave novog mađarskog ministra odbrane.
Njegove poruke dolaze u trenutku kada su odnosi između Rusije i NATO i dalje na veoma niskom nivou, usled rata u Ukrajini i pojačanih bezbednosnih tenzija u Evropi.
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