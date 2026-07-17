Tragedija se, prema prvim informacijama, dogodila dok je igrao na aparatu sa vrećom za udaranje, verovatno usled strujnog udara, piše RAI News.

Stanje mladića od samog početka bilo je izuzetno teško. Na lice mesta odmah su stigli hitna pomoć i ekipa Crvenog krsta iz Spotorna, koji su ga reanimirali oko tri sata, ali bez uspeha da povrati svest. Nakon toga prevezen je u bolnicu, gde je jutros preminuo.

Lokalna policija zaplenila je uređaj radi istrage, a gradonačelnik Matija Fiorini zatvorio je luna-park posebnom uredbom.

Nastradali mladić bio je na letovanju u Liguriji sa svojim prijateljem i roditeljima tog prijatelja.

BONUS VIDEO