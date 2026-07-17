Objavljujući da je završila novi veliki talas udara, američka vojska je saopštila da su ciljani „obalni nadzor i objekti protivvazdušne odbrane, vojna logistička infrastruktura i pomorski kapaciteti“.

S druge strane, u Iranu se govorilo o bombardovanjima koja su pogodila mostove, aerodrom i železničku stanicu.

„Ako Amerikanci udare na infrastrukturu Islamske Republike, onda sva infrastruktura u regionu postaje legitimna meta za Iran”, zapretio je vojni portparol, prema navodima državne televizije IRIB.

Oružane snage Kuvajta i Katara saopštile su da su se u ranim jutarnjim satima suočile sa vazdušnim napadima, dok su se u Bahreinu dva puta oglasile sirene za uzbunu.

Iranski vojni portparol je, prema navodima IRIB-a, izjavio da su napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu izvedeni pomoću borbenih bespilotnih letelica.

Iranski državni mediji izvestili su o brojnim eksplozijama širom zemlje tokom noći.

„Napadi se nastavljaju i toliko su snažni da mi se ruke tresu”, izjavio je ranije za AFP Hani, 34-godišnji profesor koji živi u Ahvazu (na jugozapadu zemlje). „Bilo je najmanje 11 ili 12 eksplozija. Imao sam osećaj da će mi pući bubne opne”, dodao je on.

Prema navodima iranske državne televizije, američke snage su bombardovale dva mosta u regionu Bandar Hamir, pri čemu je poginulo sedam osoba, kao i železničku stanicu u Bandar Abasu i aerodrom Iransar.

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