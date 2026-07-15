Predsednik Litvanije Gitanas Nauseda izjavio je da su litvanske obaveštajne službe registrovale informacije prema kojima bi Rusija mogla da priprema ograničene napade na kritičnu infrastrukturu u Poljskoj ili baltičkim državama.
Prema njegovim rečima, cilj eventualne operacije ne bi bio pokretanje velikog rata, već izazivanje bezbednoske krize i testiranje jedinstva članica NATO-a.
Nauseda je naglasio da obaveštajni podaci ne ukazuju na tačno mesto niti vreme mogućeg napada, kao ni na to da li bi Litvanija bila direktna meta.
"Imamo takve informacije"
- Ne mogu da poreknem da imamo takve informacije i da govorimo o ciljanim operacijama koje bi, vrlo verovatno, mogle da budu usmerene na objekte kritične infrastrukture - rekao je Nauseda.
Kako je naveo, potencijalne mete mogli bi da budu energetski objekti, elektroenergetska mreža, železnica, putevi, komunikacioni sistemi i druga infrastruktura od ključnog značaja za funkcionisanje države.
- Sve što može da zaustavi funkcionisanje ovih objekata mora da se shvati ozbiljno - upozorio je litvanski predsednik.
Prema njegovim rečima, eventualni napadi ne moraju biti izvedeni klasičnim vojnim sredstvima, već bi mogli da obuhvate sabotaže, eksplozivne naprave, napade bespilotnim letelicama ili kombinaciju sajber i fizičkih napada.
Pojačane mere bezbednosti
Litvanske vlasti saopštile su da su već pojačale zaštitu ključnih energetskih i saobraćajnih objekata.
Posebna pažnja usmerena je na infrastrukturu povezanu sa snabdevanjem električnom energijom, nakon što su Estonija, Letonija i Litvanija početkom 2025. godine sinhronizovale svoje elektroenergetske sisteme sa kontinentalnom Evropom i isključile se iz rusko-beloruske mreže.
Nauseda smatra da bi eventualni napadi na takvu infrastrukturu mogli da izazovu posledice koje bi prevazišle granice jedne države.
Rusija se za sada nije oglašavala povodom ovih navoda.
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