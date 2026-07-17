Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je u petak izvršio nove napade na američke ciljeve na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan udar u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.

Prekid vatre postignut prošlog meseca pretvorio se u svakodnevne napade i kontranapade, gotovo potpuno zaustavljajući pomorski saobraćaj kroz strateški važan Ormuski moreuz i izazivajući novu zabrinutost među investitorima zbog uticaja sukoba na Bliskom istoku na globalnu ekonomiju.

Američka vojska je saopštila da je završila još jednu noć udara na Iran „kako bi dodatno oslabila iranske vojne kapacitete“, uključujući ciljeve na ostrvu Kešm i blizu Bandar Abasa, gde se nalazi najveća iranska luka, kao i ključne pomorske i instalacije Revolucionarne garde.

"Američke snage, uključujući borbene avione, dronove i ratne brodove, lansirale su preciznu municiju koja je pogodila desetine iranskih vojnih ciljeva“, navodi se u saopštenju Centralne komande SAD.

Iran tvrdi da je prvi put napao Siriju

Iranski državni mediji su izvestili da je Revolucionarna garda napala komandni centar američkih specijalnih operacija u Al-Tanfu, u Siriji, kao odmazdu za ubistvo iranskih vojnika u Iranšaru. Rojters nije mogao odmah da potvrdi izveštaje.

Ukoliko je izveštaj tačan, ovo označava prvi direktan napad Irana na Siriju, koja je nastojala da izbegne uvlačenje u sukob koji je zahvatio njene susede.

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