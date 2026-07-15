"To je samo nova porcija strašnih priča kojima se plaši javnost. To je potrebno kako bi se nastavilo ispiranje mozga stanovništvu i kako bi se ono pripremilo za dalju militarizaciju", naglasio je portparol Kremlja.

On je dodao da je za takvu politiku neophodno stvoriti spoljnog neprijatelja.

"Za to je potrebno stvoriti sliku neprijatelja na drugoj strani, u ovom slučaju na našoj, i pod tim izgovorom, kako mi kažemo, nastaviti sa raspoređivanjem vojne infrastrukture NATO-a u baltičkim državama u svim njenim oblicima", objasnio je Peskov.