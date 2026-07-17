"Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u subotu uveče i u noći između subote i nedelje, 18. i 19. jula, zatim u nedelju, 19. jula, uveče, a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak, 21. jula, posle podne i uveče, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom", navodi RHMZ u upozorenju.

RHMZ navodi da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Prognoza za subotu

U subotu (18.07.) veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 25 °C, a najviša od 33 do 37 °C.

Izraženiji grmljavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, mogući su uveče, prvo na zapadu Srbije, a u toku noći sa tendencijom brzog premeštanja dalje na istok.

Vreme od nedelje

Do kraja druge i u trećoj dekadi jula promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su u nedelju uveče (19.07.), kao i u utorak (21.07.). Maksimalna temperatura sledeće sedmice u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 °C, samo će u ponedeljak (20.07.) i utorak (21.07.) na jugu i istoku biti toplije - do 33 °C.

BONUS VIDEO