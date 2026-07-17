Supruga vojnika koji je učestvovao u spasavanju desetogodišnje devojčice Sofije tokom oslobođenja Konstantinovke planira da zatraži starateljstvo nad njom, rekao je predstavnik regionalnih organa za rusku agenciju RIA Novosti.

- Supruga vojnika koji je učestvovao u spasavanju devojčice planira da dete uzme u starateljstvo i usvoji je - rekao je izvor.

Sa devojčicom i dalje rade sprecijalisti, a njeno stanje je stabilno.

Ministarstvo odbrane Rusije je 8. jula izvestilo da je rusko vojno osoblje evakuisalo desetogodišnju Sofiju, koja je ostala bez roditeljskog staranja, iz Konstantinovke.

Komesarka za prava deteta pri predsedništvu Ruske Federacije Marija Ljvova-Belova saopštila je da je majka devojčice preminula, da se ne seća oca, a da su njeni baba i deda preminuli od povreda kada je (navodno ukrajinski) dron pogodio njihovu kuću.

Kako prenosi ruska agencija načelnik Generalštaba Rusije Valerij Gerasimov je 3. jula izvestio predsednika Rusije Vladimira Putina da je ruska vojska preuzela kontrolu nad Kostantinovkom.

Putin je ovaj događaj nazvao ključem za osvajanjem celog Donbasa.

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