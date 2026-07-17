Fotografija koju je Hegset podelio uz komentar da "Iran ne kontroliše Ormuski moreuz" prethodno je kružila društvenim mrežama, gde su je objavili aktivisti protiv iranske vlade.

Luka Čabahar više puta je bila meta američkih vazdušnih napada, preneo je Tajms of Izrael.

Iranski državni mediji potvrdili su da je objekat u luci bio pogođen u trećem talasu napada, ali nisu za sada naveli da li je došlo do urušavanja tornja prikazanog na fotografiji.

Teheran navodi da je toranj služio za nadzor komercijalnog pomorskog saobraćaja u luci.

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