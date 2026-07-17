

Strava i užas! Adnan L. iz ilidžanskog naselja Hrasnica u BiH osumnjičen je da je lopatom usmrtio svoju majku i rođenog brata, a posle zločina je mami čak odrubio glavu! Mirno je sačekao policiju, a zatim je inspektorima rekao da ih je „pretvorio u šehide i poslao ih na bolje mesto“.

Kako smo ranije pisali, stravičan zločin se dogodio u četvrtak u porodičnom stanu u ilidžanskom naselju Hrasnica u Bosni i Hercogovini, kada su brutalno ubijene dve osobe. Prema prvim informacijama, ubijene su lopatom, a utvrđeno je da je reč o stravičnom porodičnom zločinu.

Adnan L. osumnjičen je da je usmrtio svoju majku i rođenog brata, a potom je majci čak odrubio glavu. Prema pisanju, dnevnog lista Avaz.ba nakon zločina Adnan je ostao u stanu i mirno sedeo kada su mu stavljene lisice na ruke. Nije pružao otpor niti je bio agresivan, a u policiji je izjavio da je ubio majku i brata i da ih je pretvorio u „šehide i poslao na bolje mesto“.

Reč šehid u islamu inače označava osobu koja je “izgubila život braneći svoju veru, domovinu, porodicu ili život, odnosno stradala od nepravde”.

Alo/Avaz.ba

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