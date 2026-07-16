Ruski filozof Aleksandar Dugin pozvao je Rusiju, Iran i Kinu da prestanu da se ograničavaju na političke izjave i zajedničke vojne vežbe i formiraju otvoreni vojni savez protiv NATO-a.

On tvrdi da se Moskva, Teheran i Peking suočavaju sa istim protivnikom, ali da svaka država još čeka da druge prve uđu u direktan sukob.

Dugin je u emisiji BaltNjuza ocenio da poslednji samit NATO-a nije pokazao slabost i rasulo Alijanse, već jasnu podršku nastavku sukoba protiv Rusije i Irana. Zbog toga je zatražio formiranje vojnog bloka tri evroazijske sile. Dugin je poznat kao jedan od glavnih zagovornika neoevroazijske ideologije i povezivanja Rusije sa državama koje se suprotstavljaju zapadnoj dominaciji.

„Vojni savez, i gotovo“

- Ovaj samit NATO-a uopšte nije tako bedan, besmislen i izgubljen kao što mi, pokušavajući da preuveličamo njihove unutrašnje razlike, želimo da ga predstavimo. Naprotiv, po mom mišljenju -rekao je Dugin.

On je poručio da kratka deklaracija sa samita, prema njegovom tumačenju, predstavlja podršku ratovima protiv Rusije i Irana.

- Da, to je kratka deklaracija podrške ratu sa Rusijom i Iranom. Pa hajde onda da zajedno sa Iranom i Kinom gradimo vojni savez! Dosta više priče da nikoga ne napadamo, da samo ovde vežbamo, da plove brodići, da odvojeno treniraju vojnici, hakeri i operateri dronova. Vojni savez, i gotovo - pozvao je Dugin.

Kina čeka da rat dođe do Tajvana

Voditelj je primetio da se Kina za sada uglavnom zadržava na pozivima za mir i izbegava neposredno vojno uključivanje, postavljajući pitanje da li Peking uopšte vidi pretnju koja se približava i njemu.

Dugin je odgovorio da se Rusija prema Iranu ponaša gotovo isto kao Kina prema Rusiji - pruža političku podršku, ali ostaje po strani dok druga država vodi rat.

- Zar mi ne vidimo pretnju koja je usmerena protiv nas u ratu sa Iranom? Zar se Kina prema nama ne ponaša isto kao mi prema Iranu? Da, mi ih podržavamo, a Kina podržava nas - rekao je on.

„Neka Rusi ratuju, a mi ćemo gledati“

Prema Duginovoj oceni, Peking će nastaviti da izbegava direktno uključivanje sve dok se sam ne suoči sa krizom oko Tajvana ili ozbiljnom konfrontacijom sa Japanom.

- Mi se protivimo agresiji, a Kina se protivi agresiji protiv nas. Ali, očigledno, dok njima samima ne stigne tajvanska kriza ili, na primer, sukob sa Japanom, oni će izbegavati direktno delovanje, prepuštajući Irancima i Rusima da vade kestenje iz vatre - rekao je Dugin.

On je ocenio da sve tri zemlje prave istu grešku.

- Kina misli: neka Rusi malo ratuju, nije strašno, a mi ćemo gledati. A mi mislimo: neka Iranci ratuju, a mi ćemo gledati - rekao je Dugin.

Upozorenje o „civilizaciji Epstajna“

Dugin je Zapad opisao izrazom „civilizacija Epstajna“, povezujući političke i finansijske elite sa sistemom koji, prema njegovim rečima, ugrožava čitavo čovečanstvo.

- Zato svi moraju da se probude, jer će u suprotnom celo čovečanstvo završiti u rukama tih manijaka iz civilizacije Epstajna - upozorio je Dugin.

Njegova poruka je nedvosmislena: politička podrška i povremene zajedničke vežbe više nisu dovoljne. On traži formalni vojni savez Moskve, Teherana i Pekinga, sa zajedničkim planiranjem i spremnošću da napad na jednu od te tri države tretiraju kao pretnju svima.