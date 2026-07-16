Glavna plaža u Portorožu zatvorena je zbog izlivanja, kako je saopšteno 50 litara goriva, koje se zbog vetra vetra širi ka obali, pa se ulazak u more na celom području portoroške plaže ne savetuje do daljnjeg.

Nadležne službe preduzimaju mere za ograničavanje širenja zagađenja.

Do izlivanja goriva je došlo jutros iz jednog od usidrenih plovila u luci Portorož. Zbog maestrala iscurelo gorivo se širi ka obali.

Javno preduzeće Okolje Piran je iz predostrožnosti zatvorilo portorošku plažu za kupače i istaklo crvenu zastavu. Stanovništvo i turisti su pozvani da ne ulaze u more na celom području portoroške plaže, od plaže za pse do plaže Rivijera, prenosi STA.

(Tanjug)