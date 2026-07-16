Jedna neobična priča iz turske Kapadokije i danas fascinira svet. Tokom renoviranja svoje kuće, jedan meštanin sasvim slučajno otkrio je skriveni prolaz koji je vodio do ogromnog podzemnog grada Derinkuju, jednog od najimpresivnijih arheoloških lokaliteta na svetu.

Prema predanju, sve je počelo kada su njegove kokoške misteriozno nestajale kroz uski otvor u podrumu. Želeći da otkrije gde odlaze, proširio je pukotinu u zidu i naišao na prolaz koji vodi u neverovatan podzemni lavirint.

Grad dubok 85 metara

Derinkuju se nalazi u srcu Kapadokije i spušta se čak 85 metara ispod zemlje. Ima 18 nivoa povezanih uskim hodnicima i smatra se najdubljim poznatim podzemnim gradom u Turskoj.

Procenjuje se da je u njemu istovremeno moglo da boravi oko 20.000 ljudi, zajedno sa zalihama hrane, domaćim životinjama i svim što je bilo potrebno za dugotrajan boravak pod zemljom.

Arheolozi su otkrili stambene prostorije, kuhinje, skladišta, bunare, crkve, škole, prostorije za stoku i mesta za okupljanje, što potvrđuje da nije služio samo kao sklonište, već kao potpuno funkcionalan grad.

Mogli su mesecima da žive bez izlaska na površinu

Jedna od najvećih zanimljivosti Derinkujua jeste napredan sistem ventilacije. Više od 50 ventilacionih okana dovodilo je svež vazduh čak i do najdubljih nivoa, omogućavajući hiljadama ljudi da normalno žive ispod zemlje.

Zahvaljujući bunarima sa pijaćom vodom, skladištima za žitarice, vino i druge namirnice, stanovnici su mogli mesecima da opstanu bez izlaska na površinu.

Ulazi u grad bili su zaštićeni ogromnim kamenim vratima koja su mogla da se zatvore samo iznutra, pružajući sigurnost tokom ratova i progona.

Misterija koja još nije do kraja otkrivena

Istoričari smatraju da je podzemni grad nastajao postepeno i da su ga kroz vekove proširivale različite civilizacije, a prvi delovi verovatno potiču još iz vremena Frigijaca.

Iako je danas deo Derinkujua otvoren za posetioce, stručnjaci veruju da veliki deo podzemne mreže Kapadokije još nije istražen. Zbog toga ovaj neverovatni grad i dalje krije brojne tajne koje čekaju da budu otkrivene.