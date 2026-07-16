Putnički brod potonuo je ploveći ka jednom ostrvu u Indoneziji, pri čemu je nastradala jedna osoba, a njih 23 se vodi kao nestalo, saopštile su vlasti.

Brod KM Nurul Salsa koji je prevozio 70 putnika i članova posade, kao i kopru (sušeni plod kokosove palme koji se koristi za proizvodnju ulja), stoku i motocikle, isplovio je juče iz luke na ostrvu Džampea.

Vlasti su dobile dojavu da je brodu otkazao motor i da tone oko 80 kilometara od odredišne luke na ostrvima Selajar u provinciji Južni Sulavesi.

Spasioci su pronašli 46 preživelih i danas tragaju za još 23 nestala putnika, izjavio je načelnik Makasar kancelarije za traganje i spasavanje Muhamad Arif Anvar. On je rekao da je akciju otežavalo loše vreme.

„Talasi na mestu potrage su visoki između dva i dva i po metara. Vetar je takođe jak. To je glavni problem”, rekao je Anvar, prenosi Politika.

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