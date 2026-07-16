Poslednjih nedelja u Vašingtonu razmatrani su različiti scenariji koji se odnose na Kubu, dok istovremeno politički i ekonomski pritisak SAD na ostrvo nastavlja da raste.

Ipak, prema dostupnim informacijama, dosadašnje rasprave još ne predstavljaju odluku o pokretanju bilo kakve operacije.

Televizija CBS, pozivajući se na više američkih zvaničnika, navodi da Pentagon razmatra više mogućih vojnih opcija prema Kubi.

Među scenarijima koji su analizirani nalazi se i velika desantna operacija pod vođstvom američke vojske, u kojoj bi učestvovale hiljade američkih vojnika, a ključnu ulogu imala bi 101. vazdušno-desantna divizija.

Prema istim izvorima, krajem juna američka vojska održala je redovan brifing na kojem su predstavljeni preliminarni planovi za više potencijalnih vojnih zadataka. Sagovornici CBS-a ističu da takve rasprave ne znače da su predsednik SAD Donald Tramp ili Pentagon doneli odluku o sprovođenju operacije protiv Kube.

Istovremeno, CBS ocenjuje da bi svaka eventualna akcija SAD prema Kubi bila suočena sa ozbiljnim izazovima. Značajan deo pažnje Vašingtona, kao i deo njegovih najvrednijih ofanzivnih kapaciteta, trenutno je usmeren na drugi region.

Izvori televizije dodaju da je, imajući u vidu obnovljenu operaciju protiv Irana, preusmeravanje fokusa na Kubu u ovom trenutku malo verovatno.

Paralelno sa tim, Sjedinjene Američke Države poslednjih meseci pojačavaju politički i ekonomski pritisak na Havanu.

U januaru je predsednik Donald Tramp potpisao uredbu kojom se omogućava uvođenje carina na uvoz iz država koje isporučuju naftu Kubi, a istovremeno je proglasio vanredno stanje zbog, kako je obrazloženo, navodne kubanske pretnje nacionalnoj bezbednosti SAD.