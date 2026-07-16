Ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev optužio je danas vojnu obaveštajnu službu Ukrajine (GUR) da je organizovala atentat u na njega Monaku, u kojem su teško povređeni njegova partnerka i dete.

U prvom javnom obraćanju nakon bombaškog napada u Monaku, Jermolajev je izneo tvrdnju da su aktivni i bivši pripadnici GUR-a stajali iza pokušaja ubistva u kojem je povređen, prenosi Gardijan.

"Na osnovu istražnih dokaza koji su nam dostupni, ne sumnjamo da su aktivni pripadnici Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, poznate kao GUR, bili direktno umešani u ovaj pokušaj ubistva", naveo je Jermolajev u saopštenju koje su objavili njegovi advokati.

Francuski istražitelji identifikovali su osumnjičenu za postavljanje bombe kao ukrajinsku državljanku Anastasiju Berezovsku.

Ona je osumnjičena da je postavila eksplozivnu napravu na javnom mestu sa namerom da počini krivično delo.

Bomba je eksplodirala dok je Jermolajev izlazio iz zgrade sa partnerkom i njihovim 13-ogodišnjim detetom.

Nekoliko dana nakon napada, Berezovska je pronađena mrtva u blizini Kijeva.

Ukrajinske vlasti uhapsile su dve osobe zbog njenog ubistva: Vladislava Reuta, pripadnika GUR-a, i bivšeg policijskog službenika Oleksandra Žikoviča.

Na saslušanju pred sudom u Kijevu prošlog četvrtka, Reut je tvrdio da je Žikovič odgovoran za ubistvo Berezovske.

Prema navodima tužilaštva, njih dvojica su je, uz pretnju oružjem, naterali da uđe u automobil, a zatim je odvezli u šumu kod sela Juriv, oko 60 kilometara zapadno od ukrajinske prestonice, gde je ubijena.

Ukrajinsko tužilaštvo pokušava da predstavi slučaj kao delo pojedinca iz obaveštajne službe koji je prekoračio ovlašćenja, tvrdeći da je Reut prikrio kontakte sa Berezovskom i delovao bez znanja ili odobrenja rukovodstva službe, navodi agencija.

Jermolajev je odbacio takvo objašnjenje, navodeći da prema trenutno dostupnim dokazima, zavera nije obuhvatala samo neposredne izvršioce i organizatore, već i aktivne pripadnike GUR-a povezane sa njima, uključujući osobe bliske sadašnjem i bivšem rukovodstvu službe.

On je rekao da je eksplozija bila dovoljno snažna da raznese čeličnu ogradu i uništi kamene stepenice ispred njihove kuće.

Jermolajev je dodao da je njegova partnerka Ana zadobila "katastrofalne i nepovratne povrede", dok je njihov sin pretrpeo opekotine, prelome i druge teške povrede.

"I dalje sam na intenzivnoj nezi i tek sada počinjem dug proces oporavka", rekao je on.

Ukrajina je 2023. godine uvela sankcije protiv Jermolajeva, jednog od najbogatijih ukrajinskih biznismena, čije je bogatstvo magazin "Forbs" procenio na 220 miliona dolara.

Kijev ga je optužio da je nastavio trgovinu alkoholom na Krimu i da je uplaćivao milione dolara poreza u ruski budžet.