U istraživanju su analizirana lica više stotina ljudi pomoću 3D skeniranja, a zatim je nezavisna grupa ocenjivača procenjivala njihovu privlačnost.

Rezultati su pokazali da su žene koje su dobile najviše ocene uglavnom imale uže lice, punije usne i izraženije crte. Upravo takve karakteristike imaju i poznate lepotice poput Margot Robi i Else Hosk, koje se često nalaze na listama najlepših žena sveta.

Kada je reč o muškarcima, najprivlačnijima su ocenjeni oni sa izraženijom bradom, naglašenom vilicom i uglastijim profilom. Ove osobine dele i glumac Henri Kavil, kao i maneken Dejvid Gendi.

Istraživači ističu da, uprkos individualnim ukusima, postoje određene karakteristike lica koje većina ljudi dosledno doživljava kao privlačne.

„Naši rezultati potvrđuju da oblik lica značajno utiče na to kako ljudi procenjuju nečiju privlačnost“, navodi se u studiji objavljenoj u stručnom časopisu Progress in Orthodontics.

U istraživanju je učestvovao 601 mladi odrasli ispitanik koji je pristao na detaljno 3D skeniranje lica.

Naučnici su na svakom licu označili čak 716 digitalnih referentnih tačaka, što im je omogućilo da precizno uporede geometriju lica, umesto da analiziraju samo pojedinačne mere poput širine lica ili dužine nosa. Zatim je šest nezavisnih ocenjivača – tri muškarca i tri žene – svako lice ocenilo na skali od 0 do 100, pri čemu je viša ocena označavala veću privlačnost.

Analiza je pokazala da su najatraktivnija ženska lica uglavnom bila nešto uža, sa manje izraženim obrazima, užim nosom čiji je vrh blago isturen, kao i punijom gornjom usnom.

„Veća privlačnost bila je povezana sa uglastijim izgledom lica, oštrijim konturama i manjom punoćom lica, dok je jedini izuzetak bila gornja usna, koja je bila punija i izraženija“, naveli su autori istraživanja.

Veza između oblika lica i privlačnosti kod muškaraca bila je nešto slabije izražena, ali su se ipak izdvojile određene karakteristike. Najviše ocene dobijali su muškarci sa izraženom bradom, definisanom vilicom, naglašenim obrvnim lukovima i uglastijom strukturom lica.

Autor studije, Georgios Kanavakis sa Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini, rekao je da fizička privlačnost utiče na mnoge aspekte svakodnevnog života.

„Od prvog utiska i upoznavanja, preko poslovnih prilika, pa sve do ljubavnih odnosa – fizička privlačnost igra važnu ulogu“, rekao je on. Dodao je da, iako ljudi često misle da je lepota potpuno subjektivna, decenije istraživanja pokazuju da se većina ljudi iznenađujuće slaže oko toga koja lica smatra privlačnim.

„Privlačno lice nije skup pojedinačnih savršenih delova, već skladna kombinacija brojnih suptilnih karakteristika koje se međusobno dopunjuju“, objasnio je.

Autori podsećaju i na ranije istraživanje u kojem je analizirano više od 1,5 miliona ocena lica ljudi iz različitih zemalja.

Rezultati su pokazali da su, bez obzira na godine i kulturu, ženska lica u proseku ocenjena kao privlačnija od muških. Posebno zanimljivo bilo je to što su žene drugim ženama davale još više ocene nego muškarcima. Naučnici pretpostavljaju da bi jedan od razloga mogao biti taj što se izraženije muške crte lica često podsvesno povezuju sa agresivnošću i manjkom iskrenosti.

Analiza je pokazala je da je prosečno žensko lice bilo privlačnije od oko 64 odsto muških lica obuhvaćenih istraživanjem, piše Daily Mail.