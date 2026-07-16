Borba za najbolje mesto na plaži izgleda da više nema granica. Peškiri ostavljeni u zoru odavno nisu nikakva novost, ali prizor iz crnogorskog Pržna iznenadio je čak i iskusne turiste.

Umesto peškira ili prostirke, neko je nasred plaže ostavio "tepih"!

Fotografija i snimak brzo su završili na društvenim mrežama, gde su izazvali lavinu komentara. Mnogi su se pitali da li je ovo novi način "rezervacije" mesta ili samo nečija neslana šala.

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljen je snimak uz opis da je čitalac poslao prizor iz Pržna, tvrdeći da je neko tepihom sačuvao mesto na plaži.

Komentari nisu izostali.

"To se Aladin parkirao", našalio se jedan korisnik.

Drugi su dodali da uz tepih nedostaju još samo sto i fotelja kako bi "dnevna soba" na plaži bila kompletna.

Mnogima, međutim, nije bilo do šale. Smatraju da bi ovakvu praksu trebalo zabraniti i da sve rekvizite ostavljene bez vlasnika treba uklanjati.

"Sve što je ostavljeno bez nadzora treba pokupiti. Plaža nije ničije privatno dvorište", napisala je jedna korisnica.

Rezervisanje mesta peškirima, prostirkama, suncobranima i drugim stvarima već godinama izaziva rasprave među turistima na Jadranu, a izgleda da je ovog leta mašta pojedinaca otišla korak dalje. Tepih na plaži mnogi su proglasili najneobičnijim pokušajem "čuvanja" mesta koji su do sada videli.