Više od 200 pacijenata evakuisano je iz Specijalizovane bolnice Bagaei u Ahvazu na jugu Irana nakon američkih vazdušnih udara u blizini te zdravstvene ustanove, saopštili su zvaničnici bolnice, prenela je agencija Fars.

Direktor bolnice Reza Bazar rekao je za medije da je objekat privremeno stavljen van funkcije zbog posledica napada. Prema dostupnim informacijama, među pacijentima i osobljem nije bilo žrtava.

Upravnik bolnice Madžid Buazar izjavio je da je 211 pacijenata hitno premešteno u druge zdravstvene ustanove. Kako je naveo, među njima su bili onkološki pacijenti, kao i osobe priključene na kiseonik i respiratore.

Prema njegovim rečima, evakuacija je sprovedena u vanrednim uslovima nakon intenzivnog bombardovanja područja oko bolnice.

IDF: U napadima u Gazi uništena četiri skladišta oružja Hamasa

Izraelska vojska saopštila je da su tokom noćašnjih udara u centralnom delu Pojasa Gaze uništena četiri skladišta oružja Hamasa.

Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), u skladištima su se nalazili naoružanje, municija i eksplozivna sredstva namenjeni za napade na izraelske vojnike raspoređene u Pojasu Gaze.

U saopštenju se navodi da su skladišta uništena kako bi se, kako tvrdi izraelska vojska, otklonila pretnja po njene snage.

(Times of Israel)