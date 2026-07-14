Mnoge žene prave modne greške koje mogu da pokvare čak i najbolje letnje izdanje.

Kupaći kostimi sa previše izreza i trakica koje lako spadaju, težak sloj šminke, velika bižuterija, neudobna obuća ili previše upadljivi prekrivači za kupaći samo su neki od promašaja.

Modna urednica i blogerka Marie Hindkær izdvojila je najčešće greške koje bi trebalo da izbegavate ako želite da na plaži izgledate lepo, ali i da se osećate prijatno.

Ne nosite neodgovarajuću obuću

Visoke potpetice i plaža ne idu zajedno. Većinu vremena provešćete bosi ili u laganim sandalama, pa je najbolje da birate modele od gume ili PVC-a koji podnose pesak i vodu.

Skupe kožne sandale sačuvajte za šetnju gradom – na plaži će se brzo oštetiti.

Zaboravite na tešku šminku

Sunce, znoj, krema za sunčanje i more učiniće da se šminka razmaže ili potpuno nestane. Zato je najbolje da lice pustite da diše.

Ako ipak želite malo šminke, dovoljne su: vodootporna maskara,, sjaj za usne u prirodnoj nijansi, vodootporna olovka za oči.

Ostavite nakit kod kuće

Osim kvalitetnih sunčanih naočara i šešira, na plaži vam gotovo ništa drugo nije potrebno.

So, pesak i sunce mogu da oštete nakit, a ako vam ispadne u pesak, velike su šanse da ga više nikada ne pronađete.

Isprobajte kupaći kostim pre odlaska na more

Kupaći koji izgleda savršeno u prodavnici ne mora isto tako izgledati kada se pokvasi.

Posebno obratite pažnju na bele kupaće kostime jer mogu postati providni nakon kupanja.

Pazite kakve tragove ostavlja kupaći

Modeli sa mnogo izreza možda jesu moderni, ali često ostavljaju neobične linije od sunčanja koje je kasnije gotovo nemoguće ujednačiti.

Ako želite lep i ravnomeran ten, birajte jednostavnije krojeve.

Ne štedite kremu za sunčanje

Krema sa zaštitnim faktorom je najvažniji saveznik vaše kože.

Nanosi se najmanje 30 minuta pre izlaska na sunce, a nakon svakog kupanja ili jačeg znojenja potrebno je ponovo je naneti.

Na taj način smanjujete rizik od opekotina, preranog starenja kože i ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Krema nije dovoljna zaštita

Ni najbolja krema ne može u potpunosti da vas zaštiti ako predugo boravite na suncu.

Zato ponesite: šešir sa širokim obodom, kvalitetne sunčane naočare, lagani kaftan ili prekrivač za kupaći.

Kad god je moguće, boravite u hladu, naročito između 12 i 15 časova, kada je UV zračenje najjače.

Negujte kožu i posle sunčanja

Briga o koži ne završava se kada napustite plažu.

Nakon tuširanja nanesite losion ili kremu za posle sunčanja sa alojom ili drugim hidratantnim sastojcima kako biste umirili kožu i sprečili isušivanje i ljuštenje.

Pametno spakujte torbu za plažu

Velika platnena torba idealan je izbor za plažu, ali je važno da bude dobro organizovana.

Sitnice poput ključeva, novčanika, telefona i kreme držite u manjim neseserima ili torbicama sa rajsferšlusom kako biste ih lako pronašli i zaštitili od peska i vode.

Na kraju, najbolji stil za plažu nije onaj koji privlači najviše pogleda, već onaj u kojem se osećate udobno, bezbedno i opušteno. Jednostavnost, praktičnost i dobra zaštita od sunca uvek su najbolja kombinacija, piše Bustle.