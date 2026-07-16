Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Novi Zeland, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar zemljotresa bio je na jugu zemlje, na dubini od 60 kilometara. Prema izjavama očevidaca, objavljenim sa sajtu EMSC, potres je trajao oko 10-15 sekundi, osetio se intenzivno i kuće su se tresle. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Koliko je snažan zemljotres od 5,6 stepeni?

Zemljotres magnitude 5,6 po Rihterovoj skali smatra se umereno jakim i može da izazove oštećenja na slabije građenim objektima, posebno u područjima koja se nalaze u blizini epicentra. Potresi ove jačine obično se osećaju na širokom području, izazivaju snažno podrhtavanje zgrada, pomeranje predmeta i mogu da izazovu manju materijalnu štetu. U priobalnim područjima, ukoliko je epicentar u moru ili u njegovoj blizini, nakon ovakvih zemljotresa nadležne službe često procenjuju rizik od cunamija i po potrebi izdaju upozorenja iz predostrožnosti.

Zemljotresi po jačinama

Zemljotresi se prema magnitudi najčešće dele ovako:

  • Do 2,0 – veoma slabi potresi, ljudi ih uglavnom ne osećaju.
  • Od 2,0 do 3,9 – slabi potresi, mogu da se osete, ali najčešće ne izazivaju štetu.
  • Od 4,0 do 4,9 – lakši potresi, mogu da izazovu pomeranje predmeta i manja oštećenja.
  • Od 5,0 do 5,9 – umereno jaki potresi, mogu da oštete slabije građene objekte.
  • Od 6,0 do 6,9 – jaki potresi, mogu da izazovu ozbiljnu materijalnu štetu na širem području.
  • Od 7,0 do 7,9 – veoma jaki potresi, mogu da prouzrokuju velika razaranja.
  • Od 8,0 do 8,9 – razorni potresi, sa katastrofalnim posledicama na velikom području.
  • 9,0 i više – ekstremno snažni potresi, sposobni da izazovu ogromna razaranja i cunami.

Zemljotres magnitude 5,6 spada u umereno jake potrese. Takav udar može intenzivno da se oseti, da zaljulja zgrade, pomeri nameštaj i izazove manja oštećenja, naročito na starijim i slabije građenim objektima.

 