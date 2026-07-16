Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Novi Zeland, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar zemljotresa bio je na jugu zemlje, na dubini od 60 kilometara. Prema izjavama očevidaca, objavljenim sa sajtu EMSC, potres je trajao oko 10-15 sekundi, osetio se intenzivno i kuće su se tresle. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Koliko je snažan zemljotres od 5,6 stepeni?

Zemljotres magnitude 5,6 po Rihterovoj skali smatra se umereno jakim i može da izazove oštećenja na slabije građenim objektima, posebno u područjima koja se nalaze u blizini epicentra. Potresi ove jačine obično se osećaju na širokom području, izazivaju snažno podrhtavanje zgrada, pomeranje predmeta i mogu da izazovu manju materijalnu štetu. U priobalnim područjima, ukoliko je epicentar u moru ili u njegovoj blizini, nakon ovakvih zemljotresa nadležne službe često procenjuju rizik od cunamija i po potrebi izdaju upozorenja iz predostrožnosti.

Zemljotresi po jačinama