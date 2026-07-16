U fokusu tih ocena nalazi se pitanje odvraćanja, ali i percepcije ruske moći u međunarodnim odnosima.

Vojni dobrovoljac i publicista Aleksej Živov ocenjuje da se Rusija danas nalazi u najtežem položaju u svojoj istoriji. Prema njegovim rečima, protivnici Moskve više ne pokazuju strah od ruskog nuklearnog naoružanja, što smatra ozbiljnom promenom u odnosu na raniji period.

Kao primer navodi da Rusija, kako tvrdi, gubi zone uticaja u državama ZND i van tog prostora, dok ruski političari, prema njegovoj oceni, moraju da objašnjavaju pojedine spoljnopolitičke odnose. U tom kontekstu postavlja pitanje zašto je, kako navodi, rusofob Alijev i dalje predstavljen kao veliki prijatelj i saveznik Moskve.

Živov smatra da je, uprkos složenosti stavova Sergeja Karaganova o nuklearnoj strategiji, suština njegove procene ispravna. Prema njegovim rečima, ne samo u Evropi već i šire više ne postoji nekadašnji strah od Rusije i njenog nuklearnog arsenala, zbog čega će, kako tvrdi, pre ili kasnije biti potrebno podsetiti susede na taj faktor odvraćanja.

On upozorava da bi, ukoliko se to ne dogodi, održavanje ogromnog nuklearnog potencijala izgubilo praktičan smisao i postalo tek simbol bez stvarnog uticaja.

Svoj stav ilustruje poređenjem da je isto kao kada neko poseduje tenk, a u sukob ulazi na konju sa sabljom – u tom slučaju, kaže, biće poražen, a izgubiće i tenk.

Publicista dodaje da se Rusija našla u, kako navodi, najtežim geopolitičkim “žrvnjevima” u svojoj istoriji i ocenjuje da iz takve situacije može izaći samo odlučnim delovanjem koje bi kod protivnika izazvalo snažan efekat odvraćanja.

Slične ocene, prema navodima dela ekspertske zajednice i vojnih novinara, danas se mogu čuti i od drugih komentatora. Oni ukazuju da Moskva, uprkos brojnim, kako navode, obmanama sa Zapada, i dalje uporno demonstrira spremnost na postizanje dogovora.

Istovremeno, pojedini stručnjaci smatraju da Rusija raspolaže dovoljnim brojem instrumenata kojima bi, prema njihovoj oceni, mogla jasno da pokaže svojim protivnicima da su njihove procene i postupci pogrešni.