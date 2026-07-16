Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei objavio je na društvenoj mreži X da je tokom noći evakuisana bolnica „Šahid Bakaei“, specijalizovana za lečenje dece obolele od karcinoma.

Prema njegovim navodima, razlog za evakuaciju bio je američki napad na lokaciju u neposrednoj blizini bolnice.

Bakaei tvrdi da je napad izazvao veliku uznemirenost među decom koja se leče u toj ustanovi i privremeno poremetio pružanje medicinske nege.

Kako je naveo, iz bolnice je hitno evakuisan 211 pacijent koji je bio na hemoterapiji.

Iranski zvaničnik ocenio je da napad predstavlja težak zločin i optužio Sjedinjene Američke Države za ugrožavanje života dece.

Oštre optužbe Teherana i izveštaji o eksplozijama

Bakaei je u objavi uporedio incident sa, kako je naveo, napadima na zdravstvene ustanove tokom drugih sukoba i kritikovao države koje, prema njegovim rečima, selektivno osuđuju kršenja ljudskih prava.

On je poručio da zemlje koje govore o zaštiti ljudskih prava, a ne reaguju na napade na bolnice, gube moralni kredibilitet.

Stanovnici Ahvaza prijavili su da su u sredu uveče čuli više eksplozija nakon što su, prema navodima iranskih zvaničnika, američki udari pogodili više lokacija u tom gradu na jugozapadu Irana, uključujući područja u blizini bolnice.

Za sada nije bilo nezavisne potvrde navoda o okolnostima napada niti o eventualnim žrtvama u samoj bolnici.

Tvrdnje o napadu i njegovim posledicama iznele su iranske vlasti, dok nezavisna potvrda svih detalja za sada nije dostupna. U ovakvim situacijama informacije se često menjaju kako pristižu novi podaci iz različitih izvora.

Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država dodatno su porasle poslednjih meseci usled razvoja događaja na Bliskom istoku. Svaki novi incident povećava rizik od dalje eskalacije sukoba i izaziva zabrinutost međunarodne zajednice zbog mogućih humanitarnih posledica.