Dok pojedini turisti smatraju da je to praktičan način da obezbede mesto za kupanje, mnogi drugi ocenjuju da takva praksa nije fer prema ostalim posetiocima.

Najnoviji primer iz Pržna posebno je privukao pažnju, jer je jedan turista otišao korak dalje i umesto uobičajenog peškira ili prostirke ostavio tepih na plaži.

Fotografija i snimak neobičnog "rezervisanja" mesta brzo su počeli da se dele na društvenim mrežama i izazvali brojne komentare korisnika.

"Rezervisao" mesto tepihom na plaži

Instagram stranica "Podgorički vremeplov" objavila je snimak koji je, kako navode, poslao jedan čitalac iz Pržna.

Čitalac tvrdi: Tepihom "rezervisano" mesto na plaži u Pržnu. Jedan čitalac poslao nam je video-snimak iz Pržna, uz tvrdnju da je neko tepihom "sačuvao" mesto na plaži - navodi "Podgorički vremeplov".

Dodaju da se i ove godine nastavlja praksa ostavljanja peškira, prostirki i drugih stvari kako bi se zauzelo mesto na plaži, što često izaziva negodovanje među kupačima.

Neobičan prizor izazvao je i brojne šaljive komentare.

-To se Aladin parkirao - napisao je jedan korisnik.

Kupači traže uklanjanje ostavljenih stvari

Mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da bi nadležni trebalo da uklanjaju peškire, prostirke i druge predmete koji se ostavljaju bez nadzora kako bi se sprečilo neformalno "rezervisanje" mesta na plažama.

-Sve rekvizite treba pokupiti i baciti u kantu za smeće - navela je jedna korisnica.

Bilo je i onih koji su se našalili da je uz tepih nedostajao još samo nameštaj kako bi "rezervacija" bila potpuna.