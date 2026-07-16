„Tokom prilaznog manevra, jedan avion leteo je niže od uobičajenih profila leta, što je izazvalo poremećaj na plaži i podiglo stolice i suncobrane posetilaca“, navodi se u saopštenju, u kojem se ovaj događaj opisuje kao „prelet na maloj visini“.

Lokalna televizijska stanica WEAR, članica mreže ABC na severu Floride, prenela je da se prelet dogodio tokom manifestacije "Doručak sa plavima" („Breakfast with the Blues“).

„Dolazim ovde već deset godina i nikada u životu nisam video ovakav prelet“, rekla je Ešli Korn za WEAR. „Doslovno sam pomislila da će nas Blue Angels pokositi, ali je bilo neverovatno.“

Iz Blue Angels oglasili su se saopštenjem.

„Bezbednost naše lokalne zajednice, gledalaca i naših pilota naš je apsolutni prioritet. Rukovodstvo tima preispituje okolnosti ovog manevra i sprovodi detaljnu bezbednosnu analizu kako bi se osiguralo da sve operacije budu u skladu sa strogim bezbednosnim standardima američke mornarice i Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA).“, navodi se u saopštenju, prenosi ABC News.