Holandska vlada saopštila je danas da su nastavak sušnog perioda i visokih temperatura izazvali nestašicu vode u Holandiji, a za sada nestašica ne utiče na snabdevanje stanovništva pijaćom vodom.

Vodostaji reka koje protiču kroz Holandiju dostigli su istorijski nizak nivo, dok u zemlji poslednjih nedelja gotovo da nije bilo padavina, prenosi Rojters.

Zbog toga su neophodne mere kako bi se ravnomerno raspodelile raspoložive zalihe i zadovoljila povećana potražnja za vodom, navela je holandska vlada.

Holandija je iz faze „moguće" nestašice prešla u stanje „stvarne" nestašice vode, a očekuje se da će takva situacija potrajati i narednih nedelja, dodala je holandska vlada.

Nestašica za sada ne utiče na snabdevanje stanovništva pijaćom vodom, jer su njene rezerve povećane pre početka leta, prenosi Tanjug.

Brodovi će se verovatno suočiti sa kašnjenjima, jer će ustave biti ređe otvarane kako bi se ograničio prodor slane vode.

Navodnjavanje će, takođe, biti ograničeno na pojedinim područjima.

Prema podacima Rojtersovog alata za praćenje klimatskih i vremenskih podataka Klajmat monitora, prosečna maksimalna temperatura u zapadnoj Evropi danas će iznositi 28,7 stepeni Celzijusa, što je 5,4 stepena više od prosečne maksimalne temperature za 16. jul u periodu od 1961. do 1990. godine.

U Holandiji će prosečna maksimalna temperatura iznositi 24,3 stepena Celzijusa, što je 4,5 stepeni više od uobičajene vrednosti, prenosi Tanjug.

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