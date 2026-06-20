Britanski premijer Kir Starmer priprema plan i vremenski okvir za povlačenje sa funkcije u Dauning stritu 10, nakon pobede Endija Burnama na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Mejkerfild u Velikom Mančesteru, piše danas britanski Observer pozivajući se na izvore, navodeći da bi zvanično saopštenje moglo da usledi već u ponedeljak.

Prema navodima medija, Starmer je zaključio da njegova pozicija više nije održiva nakon razgovora koji su u proteklim danima vođeni sa članovima kabineta, savetnicima u Dauning stritu, sindikalnim liderima i donatorima Laburističke partije.

Iako tokom vikenda u rezidenciji Čekerz razgovara sa suprugom Viktorijom o daljim koracima, visoki predstavnici Laburističke partije ocenjuju da bi "jasna izjava" mogla da usledi već u ponedeljak.

Jedan član Doma lordova, gornjeg doma britanskog parlamenta, iz Laburističke partije, blizak premijeru, izjavio je da Starmer neće "napustiti Dauning strit stvarajući vakuum", već da bi mogao da organizuje "pažljiv i uređen proces povlačenja, u skladu sa dužnošću i dostojanstvom".

"Svestan je realnosti. Zaustavljanje 'haosa' više nije moguće ostankom na funkciji, što ostavlja samo jednu opciju. To vidi kao odgovoran potez prema zemlji i partiji", naveo je taj izvor.

Drugi visoki funkcioner Laburističke partije rekao je da premijer deluje "rezignirano" i da je suočen sa nedostatkom političke podrške.

"Svi znaju da ovo više nije održiva situacija. Postoji određena tuga, ali u politici ponekad postoji neizbežnost", naveo je on.

Jedan član kabineta izjavio je da Starmer "mirno prolazi kroz sve" nakon serije ličnih razgovora sa najbližim saradnicima, dodajući da premijer želi da uradi ono što je najbolje za državu i da vreme provodi sa suprugom, koju je nazvao svojim "najvažnijim savetnikom".

Pobednik dopunskih izbora Endi Burnam, koji je u Mejkerfildu pobedio stranku Reform UK, trebalo bi da u ponedeljak bude potvrđen kao poslanik i očekuje se njegov sastanak sa premijerom početkom nedelje.

Njegove pristalice tvrde da je obezbedio podršku više od 201 laburističkog poslanika za eventualni izazov Starmeru za lidera stranke, ukoliko britanski premijer ne podnese ostavku.

Taj broj je značajan jer predstavlja više od polovine parlamentarne laburističke grupe i, kako se navodi, značio bi da Starmer više ne bi mogao da tvrdi da uživa poverenje donjeg doma, Doma komuna, odnosno da može da obavlja funkciju premijera.