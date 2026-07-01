Nakon poslednjeg sukoba predsednika Hrvatske Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko vojne parade u Parizu, koja je vrlo brzo je skrenula na temu srpskih Rafala, sada su se uključili i stručnjaci.

Najviše bure podigla je izjava vojnog analitičara Marija Galića, koji je rekao da će Srbija za nekoliko godina raspolagati modernijom verzijom Rafalea od Hrvatskih.

Prema njegovim rečima, nije tajna da je Beograd još od početka planirao nabavku francuskih lovaca, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić to je, kako kaže, više puta javno najavljivao. Zbog toga smatra da u Zagrebu nije trebalo da bude iznenađenja kada je Francuska odlučila da isti avion proda i Srbiji.

Galić tvrdi da će Srbija dobiti verziju Rafal F4, koja donosi značajno unapređenu elektroniku, senzore i borbene mogućnosti u odnosu na starije standarde. Kako navodi, to predstavlja novu generaciju namenjenu i francuskom ratnom vazduhoplovstvu.

"Ono što će Srbija dobiti za dve godine mnogo je naprednije od onoga što Hrvatska danas ima. Taj Rafal F4 bi bez problema nadmašio hrvatske avione u vazdušnom prostoru", ocenio je Galić.

Njegove izjave izazvale su veliku pažnju u hrvatskoj javnosti, posebno u trenutku kada se vode rasprave o tome da li je hrvatski državni vrh dovoljno dobro procenio dugoročne posledice kupovine polovnih Rafala, dok Srbija stiže do znatno novije konfiguracije istog aviona.

Istovremeno, politički analitičari upozoravaju da spor između predsednika Milanovića i premijera Plenkovića pokazuje ozbiljan nedostatak koordinacije u vođenju spoljne i bezbednosne politike Hrvatske. Ocenjuju da se umesto zajedničkog donošenja strateških odluka, najvažnija pitanja sve češće pretvaraju u politička prepucavanja.

Rasprava je dodatno dobila na težini nakon što je Milanović izjavio da nije znao da će Francuska prodati Rafale i Srbiji, uz napomenu da bi drugačije razmatrao hrvatsku kupovinu da je to unapred znao. Galić mu je odgovorio da je takva mogućnost odavno bila javno poznata i da je Beograd otvoreno govorio o svojim planovima.