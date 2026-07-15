Predsednik SAD Donald Tramp objavio je fotografiju svetskih lidera na društvenoj platformi Truth Social, zamenjujući mapu Ukrajine fotografijom Severne Amerike koja prikazuje teritorijalne pretenzije SAD, kako je primetio finski list Ilta-Sanomat.

Naim,e. Tramp je sliku objavljenu na društvnoj mreži zasnovao na fotografiji snimljenoj tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i evropskih lidera Vašingtonu u avgustu 2025. godine.

Pored Trampovog stola na tabli na orignialnoj fotograficiji bila je prikazana mapa Ukrajine, tramp je izmenio mapu da umesto ukrajine bude prikazana neobična mapa Amerike.

- Kao rezultat manipulacije slikama, pored Trampovog stola pojavila se modifikovana mapa, koja je prikazivala američku zastavu kako "pokriva" Venecuelu, Grenland i Kanadu. Originalna slika je prikazivala mapu Ukrajine pored stola - navodi se u članku.

Tramp nije komentarisao svoju objavu, ograničivši se na objavljivanje samo provokativne fotografije.

Američki predsednik je ranije pretio da će Kanadu proglasiti 51. državom usred trgovinskih sporova. Takođe je polagao "pravo" na Grenland i Venecuelu, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

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