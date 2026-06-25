Rusija je bila prinuđena i uspela da u potpunosti zameni uvoznu avio-tehniku domaćom proizvodnjom, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin tokom sastanka o razvoju avijacije, prenose "Izvestija".

Šef ruske države je istakao da je po mnogim pozicijama ruska avio-tehnika nadmašila zapadne analoge koje je morala da zameni.

"Zapadni prevoznici i proizvođači avio-tehnike sami su pretrpeli štetu zbog antiruskih sankcija", rekao je on.

Prema rečima ruskog lidera, u avio-industriji sve treba raditi brže i u većem obimu.

On je pozvao na jačanje postojećih kompetencija u Rusiji i tehnološkog potencijala u proizvodnji aviona.

Putin je naglasio da će Rusija učiniti sve da njeni prevoznici lete na domaćim avionima, napomenuvši da je porudžbina za avio-tehniku ogromna.

Nazvao je nivo novih ruskih aviona "Il-114-300", "SJ-100" i "MS-21" veoma dobrim.

Šef ruske države je poručio da će vlasti Ruske Federacije pomagati avio-industriji, ali da će lična odgovornost rukovodilaca preduzeća uvek ostati visoka.

"Ruski avioni moraju uspešno da konkurišu stranim, a osnova za to već postoji", dodao je Putin.

Kako je istakao, avio-industrija ima poseban značaj za Rusiju.

Prema rečima predsednika Rusije, sposobnost da se proizvodi čitava linija civilnih i vojnih aviona dokazuje suverenitet, a Rusija je među retkim zemljama koje su sposobne da samostalno proizvode avio-tehniku.

Takođe je ukazao na to da Rusija spada u četiri države koje mogu u potpunosti same da proizvode avionske motore.

"Ono što je principijelno važno jeste sposobnost da se samostalno proizvodi cela linija vojnih i civilnih aviona – to je jedan od ključnih pokazatelja tehnološkog, naučnog i industrijskog suvereniteta države. Zaista, malo zemalja poseduje takve jedinstvene kompetencije, a Rusija je među njima", podvukao je Putin.

Čak i visokorazvijene zemlje sa dobrim tradicijama i dobrim rezultatima u avio-industriji ipak koriste ozbiljnu međunarodnu kooperaciju, ističe.

"Zbog niza razloga, pre svega zbog sankcionog pritiska, naša situacija se promenila, i Rusija je bila primorana, ali se pokazalo da je u stanju, da sve u potpunosti zameni uvozom sopstvene proizvodnje", rekao je Putin.

Štaviše, nastavio je ruski lider, u više pravaca, bez sumnje, Rusija ne samo da je postigla da tehnika ne zaostaje za najboljim svetskim uzorima, već u nizu komponenti i prevazilazi strane, zapadne pokazatelje.

Interesantno je da mnoge stvari stvaraju sasvim mladi inženjerski i konstruktorski timovi, čija je prosečna starost timova 32–35 godina.

Rusiji je pošlo za rukom da obezbedi dostupnost avio-prevoza za građane.

Prema rečima ruskog predsednika, potražnja za putničkim letovima u Rusiji raste i na unutrašnjim i na međunarodnim linijama.

"Ruski avio-prevoznici su prvi osetili sankcije i pokušaje izolacije zemlje, suočivši se sa kršenjem obaveza u pogledu servisiranja letelica", naglasio je Putin.

Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin posetio Institut za aeronautiku "Gromov", gde su mu prikazani modeli nove ruske vazduhoplovne tehnologije – avioni "Il-114-300", "SJ-100" i "MS-21".

Ruskog predsednika pratili su u obilasku generalni direktor korporacije "Rosteh" Sergej Čemezov, prvi zamenik predsednika vlade Denis Manturov, vice-premijer Vitalij Saveljev, ministar industrije i trgovine Anton Alihanov, ministar finansija Anton Siluanov, generalni direktor "Sberbanke" German Gref, direktor Federalne agencije za vazdušni saobraćaj ("Rosavijacija") Dmitrij Jadrov i portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Avion "Il-114-300" je modernizovana verzija turboelisnog aviona "Il-114" sa kapacitetom putnika od 50-68. Napravljen je kao zamena za zastarele avione "An-24" i "An-26".

Isporuka tri aviona ovog tipa očekuje se 2026. godine i otprilike isti broj 2027. godine.

Proizvodni kapaciteti će biti prošireni u budućnosti, najavio je ranije ministar saobraćaja Andrej Nikitin. "SJ-100" je uskotrupni avion za kratke relacije. Do 2022. godine, Rusija je serijski proizvodila "superdžetove", razvijene kroz međunarodnu saradnju. Zbog zapadnih sankcija, projekat je obustavljen. Očekuje se da će isporuke verzije aviona koja zamenjuje uvoz početi 2027. godine.

"MS-21-310" je osnovna verzija porodice aviona srednjeg dometa "MS-21", koju je razvila kompanija "Jakovljev" (deo "Rosteha").

Prema podacima sa sajta kompanije, avion, konfigurisan u dvoklasnoj konfiguraciji za 175 putnika, moći će da leti do 3.830 kilometara. Serijska proizvodnja aviona ranije je bila planirana za 2027. godinu.

Avion je prvobitno pravljen kao deo međunarodne saradnje, ali nakon uvođenja antiruskih sankcija, strani partneri su se povukli iz projekta, što je zahtevalo ubrzanu zamenu uvoza sistema i komponenti.