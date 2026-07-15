Sedam pripadnika kopnenih snaga iranske vojske poginulo je u američkom napadu na vojni objekat u Bampuru, saopštila je danas iranska vojska.

Prema navodima iranskih vlasti, američke snage su rano jutros ispalile 13 projektila na kasarnu i objekte za smeštaj pripadnika kopnenih snaga Islamske Republike Iran, preneo je Tasnim.

Iranska vojska je navela da su, zahvaljujući merama odbrane, sprečene veće žrtve, uprkos intenzitetu napada.

Američka strana za sada nije objavila detalje o ovom napadu niti potvrdila odgovornost.

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