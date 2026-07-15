Cena nafte Brent premašila je tokom trgovanja 14. jula 87,5 dolara za barel i dostigla najviši nivo u poslednjih mesec dana, dok novi udari SAD i Irana i gotovo zaustavljen saobraćaj kroz Ormuski moreuz ponovo podižu strah od ozbiljnog poremećaja svetskog snabdevanja energentima.

Trgovci su se vratili masovnoj kupovini nafte posle novih napada na brodove i vojne ciljeve u području Persijskog zaliva. Istovremeno, broj tankera koji prolaze kroz Ormuski moreuz pao je na najniži nivo od 25. maja, što pokazuje da kriza više nije samo politička pretnja, već počinje da pogađa stvarni protok energenata, navodi Rojters.

Tržište ponovo igra na nestašicu

Najbliži terminski ugovori za Brent sada su znatno skuplji od isporuka koje dospevaju nekoliko meseci kasnije. Takvo stanje, poznato kao „bekvordacija“, pokazuje da kupci očekuju manjak nafte u neposrednoj budućnosti i spremni su da plate više za brzu isporuku.

Razlika između prvog i šestog mesečnog ugovora dostigla je 8,92 dolara po barelu. Početkom jula situacija je bila potpuno obrnuta, jer se tada očekivalo da će na tržištu biti dovoljno nafte. Novi talas sukoba preokrenuo je raspoloženje za svega nekoliko dana.Brent je samo dan ranije skočio 9,59 odsto i završio trgovanje na 83,30 dolara, nakon što je Vašington najavio pomorsku blokadu iranske obale, luka, terminala i brodova. Novi udari i incidenti u moreuzu zatim su cenu pogurali iznad 87 dolara.

Ormuski moreuz ponovo davi svetsko snabdevanje

Pre početka rata kroz Ormuski moreuz svakodnevno je prolazila približno petina svetskih isporuka nafte i gasa. Svako duže ograničenje plovidbe zato direktno pogađa izvoz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Iraka, Kuvajta, Katara i Irana.

Sjedinjene Američke Države saopštile su da je Iran tokom prethodne nedelje napao sedam trgovačkih brodova, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati naveli da je jedan član posade poginuo, a osam ih je ranjeno u udarima na dva njihova tankera. Teheran i Vašington istovremeno nastavljaju međusobne vojne napade, zbog čega brodarske kompanije sve teže mogu da procene da li je prolazak kroz moreuz bezbedan.

Brent može da probije 100 dolara

Analitičari očekuju da će cena nafte ostati veoma nestabilna. Ukoliko ne bude novog dogovora SAD i Irana, a saobraćaj kroz Ormuski moreuz ostane ograničen, Brent bi mogao ponovo da dostigne ili premaši 100 dolara za barel.

Takav nivo nije samo teorijska mogućnost. Brent je u aprilu, na vrhuncu prethodne faze sukoba, prelazio 126 dolara, dok je sredinom marta i dalje vredeo više od 100 dolara uprkos delimičnom obnavljanju plovidbe kroz moreuz.

Dalji rast zavisiće od toga da li će fizičke isporuke početi ozbiljno da kasne. Za sada su najjači znak upozorenja smanjeni prolazak tankera, napadi na brodove i naglo poskupljenje nafte za neposrednu isporuku.

Američke strateške rezerve pale na nivo iz 1983.

Dodatni problem za tržište predstavlja stanje američkih strateških rezervi. Zalihe sirove nafte u Strateškim rezervama SAD pale su početkom jula za 6,2 miliona barela, na 319,5 miliona, što je najniži nivo od aprila 1983. godine.

Vašington je rezerve praznio kako bi nadoknadio manjak na svetskom tržištu posle izbijanja rata sa Iranom i obuzdao rast cena goriva. Međutim, što su zalihe niže, to američka administracija ima manje prostora da novim puštanjem nafte zaustavi sledeći cenovni udar.

Ukoliko se borbe nastave, a Ormuski moreuz ostane praktično zatvoren za veliki deo tankera, granica od 100 dolara više neće biti krajnji scenario. Postaće sledeća realna stanica na tržištu koje iz dana u dan sve manje reaguje na obećanja o smirivanju, a sve više na rakete, blokade i broj brodova koji uspevaju da prođu kroz Persijski zaliv.