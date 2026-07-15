"Udarićemo ih veoma snažno sutra uveče. Udarićemo ih veoma snažno noć posle, a onda sledeće nedelje postaje zaista loše za njih, jer sledeće nedelje dolaze elektrane. Sledeće nedelje dolaze mostovi. Uništićemo sve njihove elektrane. Uništićemo sve njihove mostove ukoliko ne sednu za pregovarački sto i ne počnu da pregovaraju“, rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Američki mediji navode da nije prvi put da Tramp preti da će napasti elektrane i mostove u Iranu, i podsećaju da je često koristio agresivne pretnje kao pregovaračku taktiku, a da ih nije sproveo u delo.

Iran i predstavnici SAD još uvek razgovaraju, ali je Trampova administracija saopštila da ne mogu da nastave sa pregovorima dok Iran ograničava saobraćaj u Ormuskom moreuzu, prenosi CNN.

Kako se navodi, Tramp je rekao da će napadi na Iran, koji traju četvrti dan zaredom, od propasti Memoranduma o razumevanju, "trajati dok ne kaže da je dovoljno".

Predsednik SAD je takođe odbio da isključi mogućnost pozivanja kopnenih trupa u Iran.

"Ne želim to da radim. Ponekad je potrebna kopnena kampanja, ali imamo druge ljude koji će umesto nas obaviti kopnenu kampanju", naveo je, ne precizirajući koje su druge zemlje ponudile da pošalju trupe.