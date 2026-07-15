Iako je Bahrein tvrdio da su iranske rakete presretnute protivvazdušnim sistemima Patriot, to se nije dogodilo, što navodno pokazuje verifikovani snimak, piše Pro njuz.

Istovremeno su iranski dronovi u Kuvajtu pogodili kompleks u kojem se nalazi kompanija Haliburton, najveći snabdevač američke vojske.

Navodi se da su napadi dronovima pogodili Haliburton, američkog giganta u oblasti naftnih usluga i logistike, koji ima ugovore sa vladom SAD, u kompleksu Mina Abdulah.

U istom kompleksu nalazi se i kompanija KGL (Kuwait and Gulf Link), koja poseduje vojne ugovore sa SAD vredne više stotina miliona dolara za distribuciju hrane i transport teške opreme.

Haos je, prema navodima, zavladao i u Jordanu, koji je bio meta desetina iranskih raketa. Pogođena je vazduhoplovna baza „Kralj Fejsal“.

Iranska Revolucionarna garda takođe tvrdi da su u toj bazi uništeni američki borbeni avioni F/A-18 i bespilotne letelice.