Delove južne Britanije pogodilo je oko 26.000 udara groma tokom noći, dok se zemlja suočava sa intenzivnim toplotnim talasom i upozorenjima na ekstremne vrućine. Prema meteorološkim podacima, pojedini delovi zemlje zabeležili su prvu tropsku noć ovog juna, sa temperaturama koje nisu padale ispod 20 stepeni Celzijusa, preneo je Skaj njuz.

Vruć i vlažan vazduh pristigao je sa evropskog kontinenta, gde su u Francuskoj već oboreni pojedini junski temperaturni rekordi. Meteorolozi upozoravaju da bi u Velikoj Britaniji tokom ove nedelje mogli da budu oboreni junski temperaturni rekordi, a postoji i mogućnost da temperature premaše 40 stepeni Celzijusa.

Zbog kombinacije visokih temperatura i velike vlažnosti vazduha izdata su crvena i žuta upozorenja na ekstremne vrućine. Nevreme praćeno grmljavinom izazvalo je poremećaje u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom. Aerodrom u Bristolu privremeno je zatvoren zbog kvara u sistemima kontrole vazdušnog saobraćaja, a stotine domaćinstava u Glastonberiju nakratko je ostalo bez struje.

Vatrogasno-spasilačka služba Ejvona saopštila je da se veruje da je udar groma izazvao požar na kući u Emersons Grinu. Požar je stavljen pod kontrolu nakon nekoliko sati, a povređenih nije bilo. Zbog najavljenih ekstremnih temperatura, više škola širom Engleske i Velsa najavilo je privremeno zatvaranje ili skraćenje nastave. Među njima su škole u Bakingemširu, Viltširu i Svindonu, dok će pojedine obrazovne ustanove raditi samo do podneva. Nacionalno udruženje direktora škola saopštilo je da je svojim članovima dostavilo smernice za postupanje tokom toplotnog talasa, uključujući procenu rizika po učenike i zaposlene, kao i okolnosti u kojima bi trebalo da se razmotri zatvaranje škola.