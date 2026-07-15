U objavi na zvaničnom instagram nalogu predsednika stoji:

"Štitimo i branimo sami svoje nebo i zemlju, mi smo slobodarski narod, za nas sloboda nema cenu."

Predsednik Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i onlajn Grčke, dok Priština nije pozvana na samit.

"Peti samit Jugoistočna Evropa - Ukrajina kojem prisustvujem predstavljajući našu Srbiju. Posle Odese, Atine, Dubrovnika i Tirane, red je došao na Kijev. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju", objavio je Vučić na Instagramu.

Dodao je da će, kao i svaki put, biti ne laki razgovori o zajedničkoj Deklaraciji učesnika.

"Posle Pariza, putovao sam popodne i celu noć, preko Moldavije i centralnog dela Ukrajine kako bih stigao u Kijev. Malo umoran, ali boriću se i čuvati Srbiju", istakao je Vučić. Predsednik je u utorak u Parizu prisustvovao vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske.