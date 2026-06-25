On je na konferenciji za novinare rekao da predvodi aktivnosti na zaštiti stanovništva, uz podršku koordinacionog tela koje mu pomaže u radu, a koje čine ministri unutrašnjih poslova, zdravlja, privrede i energetike, odbrane, saobraćaja i inovacija, kao i glavni savetnik za nacionalnu bezbednost, prenosi MTI.

Mađar je pozvao građane da prate informacije o upozorenju na toplotni talas, da ostanu kod kuće ukoliko je to moguće i da posebno vode računa o starijim osobama u svom okruženju.

Kako prenosi portal Index.hu, upozorenje na visoke temperature trećeg stepena u Mađarskoj biće na snazi od subote.

Direktorka nacionalnog centra za javno zdravlje Beatriks Orosci izjavila je da je trenutno na snazi upozorenje na vrućinu drugog nivoa, a da će upozorenje trećeg nivoa biti na snazi četiri dana od subote.

Prema njenim rečima, tokom tog perioda, prosečna dnevna temperatura će preći 29 stepeni, a očekuje se da će temperature ostati iznad 40 stepeni tokom dana.

Ovo je prvi toplotni talas ove godine, koji traje četiri dana, predstavlja zdravstveni rizik i zahteva zajedničku akciju, kazala je ona.

Orosci je istakla da vrućina značajno opterećuje mađarski zdravstveni sistem i da je do sada primljeno preko 450 prijava, a povećan i saobraćaj u odeljenjima Hitne pomoći.

Ona je naglasila da su najvećem riziku bili izloženi najstariji i najmlađi, kao i osobe sa respiratornim problemima i dijabetesom, beskućnici i oni koji vežbaju napolju.