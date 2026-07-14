Putnik koji je sedeo do prozora 61-godišnji Srbin Ljubiša Karović je tom prilikom povređen, a njegova supruga koja je takođe bila u avionu tvrdi da je mogao da bude isisan iz aviona usled dekompresije.

Ona je uz pomoć drugih putnika, kako prenose grčki mediji, spasila život svom mužu kada ga je sila vazduha povukla kroz ispadnuti prozor na avion. Kazala je i da se Ljubiša i dalje nalazi u bolnici i da ih navodno niko iz avio-kompanije "Rajaner" još nije kontaktirao.

Svetlana je u više navrata opisala za grčke medije kako se njen muž tri puta onesvestio i kako su putnici ubacili kofer kroz razbijeni prozor, ali ga je vazduh usisao.

Avion je poleteo iz Soluna za Memingen u Nemačkoj kada se prozor razbio. Supruga povređenog muškarca se seća da je "kada se prozor razbio, Ljubiša bio napolju do grudi" i "bio je napolju minut i po do dva".

- Sedela sam pozadi, devojka koja je sedela pored njega ga je zgrabila za ruku. Troje ljudi su ga uvlačili unutra. Maske su pale, nastao je haos. Moj muž se tri puta onesvestio. Stavili su kofer kroz prozor, ali ga je vazduh usisao - dodala je, govoreći za ERT.

- Bili smo u vazduhu 30-40 minuta, u nekom trenutku se prozor polomio, moj muž je sedeo na sedištu pored prozora, srećom je bio vezan pojasom. Pojas mu je spasao život. Stjuardese nisu uopšte pomogle, putnici su nam davali vodu, a niko iz kompanije nas još nije kontaktirao - tvrdila je Svetlana, prenose tamošnji mediji.

- Moj muž ima teške povrede, nosi pojas za vrat, čim čuje avione trese se. Ja sam u lošem psihičkom stanju, uzimam sedative. Plašila sam se za naše živote, plašila sam se da će se avion srušiti - rekla je.

Pored raznih video-snimaka koji su se pojavili na društvenim mrežama, sada je BBC objavio i novi video-zapis na kome se vidi polomljeni prozor i putnici koji drže Srbina koji sedi kraj prozora, dok ostali putnici sede s maskama.

Deo razbio prozor

Prema rečima tehničkog savetnika koga je porodica angažovala, sve je počelo kvarom na motoru aviona: deo se odlomio i fragmenti su udarili u prozor, koji se polomio.

- Prozor nije ispao, već ga je razbio predmet koji je izašao iz motora, što se jasno vidi na video-snimcima. Razlog zašto je predmet, koji je deo krila, ispao je zbog dva moguća događaja: kvar temperaturnog senzora T12, koji se nalazi tačno na mestu gde je vidljiv prelom unutar kućišta, ili prelom samog krila usled zamora ili unutrašnjeg kvara - rekao je stručnjak Hristos Glavopulos za ERT.









