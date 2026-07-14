Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da je odustao od ideje o uvođenju američke takse od 20 odsto na teret koji prolazi kroz Ormuski moreuz.

Umesto toga, kako je naveo, zemlje Persijskog zaliva preuzeće obavezu sklapanja velikih trgovinskih i investicionih sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp: Ormuski moreuz otvoren, osim za Iran

Tramp je poručio da je Ormuski moreuz ponovo otvoren za međunarodnu plovidbu, osim za brodove povezane sa Iranom.

On je zahvalio američkoj vojsci na, kako je naveo, uspešnom obezbeđivanju jedne od najvažnijih pomorskih ruta na svetu.

- Nafta teče kao nikada do sada, zahvaljujući neverovatnoj moći vojske Sjedinjenih Država. Ormuski moreuz je otvoren za sav brodski saobraćaj osim za Iran. Imaćemo potpunu blokadu, ali samo za brodove koji dolaze iz iranskih luka ili prevoze iranski teret - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Odustao od takse od 20 odsto

Američki predsednik objasnio je da je nakon razgovora sa liderima zemalja Bliskog istoka odlučio da promeni prvobitni plan.

- Na osnovu veoma produktivnih razgovora sa rukovodstvom Bliskog istoka, odlučio sam da američku nadoknadu od 20 odsto zamenim trgovinskim i investicionim sporazumima koje će države Zaliva sklapati sa Sjedinjenim Državama - naveo je Tramp.

"Stižu masovne investicije"

Tramp tvrdi da će novi sporazumi doneti ogromna ulaganja u američku privredu.

- Te investicije će biti masovne. Videćemo fabrike, postrojenja i opremu kako dolaze u Sjedinjene Države na istorijskom nivou, što će otvoriti milione dobro plaćenih radnih mesta. Amerika ponovo pobeđuje - poručio je američki predsednik.

Govoreći o Iranu, Tramp je ponovio da Teheran, prema njegovim rečima, neće doći u posed nuklearnog oružja.