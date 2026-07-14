Grčka policija ovog leta kažnjava turiste na Limnosu sa 250 evra jer voze SUP daske bez prsluka, zbog čega se apeluje na hitno poštovanje bezbednosnih propisa.



Svi naši turisti koji ovog leta planiraju da uživaju u vožnji popularne daske za veslanje (SUP - Stand Up Paddleboard) na grčkim plažama, moraju da obrate posebnu pažnju na lokalne bezbednosne propise.

Kako prenosi popularna grupa Grčka Info, na ostrvu Limnos turisti su kažnjeni sa čak 250 evra samo zato što su koristili SUP bez prsluka za spasavanje. Kažnjeni turisti su istakli da uopšte nisu bili svesni da je ova oprema obavezna, niti ih je bilo ko na to prethodno upozorio.

Šta kaže zakon u Grčkoj?

Grčka obalska straža i pomorski propisi striktno tretiraju SUP daske kao plovila, što znači da za njih važe jasna pravila bezbednosti na vodi.

- Obavezan prsluk: Svaka osoba na SUP dasci (bez obzira na plivačke sposobnosti i udaljenost od obale) mora nositi odgovarajući pojas ili prsluk za spasavanje (life jacket).

- Vremenski uslovi: Vožnja SUP-a često je zabranjena kada je vetar jak ili kada je na snazi crvena zastavica na plaži.

- Udaljavanje od obale: Propisana su i ograničenja u vezi sa tim koliko daleko smete da se otisnete od obale (najčešće do 500 metara).

Ukoliko iznajmljujete SUP na plaži, zakonska obaveza pružaoca usluge je da vam uz dasku obezbedi i prsluk. Ako koristite sopstvenu dasku, prsluk morate nabaviti sami pre ulaska u vodu.

Kako izbeći kazne i sačuvati bezbednost?

Informišite se na licu mesta: Pre nego što spustite dasku u vodu, raspitajte se kod lokalnih spasilaca ili u rent-a-car/sportskim centrima na plaži o specifičnim lokalnim pravilima.

- Ne ignorišite vetar i struje: Grčka ostrva su poznata po iznenadnim i jakim vetrovima (poput Meltemija) koji vas začas mogu odvući daleko od obale.

-Bezbednost na prvom mestu: Osim što ćete izbeći paprenu kaznu od 250 evra, nošenje prsluka vam bukvalno može spasiti život u nepredviđenim okolnostima.