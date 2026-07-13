U centralnoj Grčkoj, na poljopvredno-šumskom području u blizini mesta Tarsos, u opštini Levadija danas je izbio požar, saopštila je Vatrogasna služba Grčke dodajući da za sada požar ne ugrožava stambene objekte ni infrastrukturu.

Požar je izbio oko 17.30 časova po lokalnom vremenu, nakon čega je na teren upućeno 40 vatrogasaca sa dve pešačke jedinice Četvrte specijalne vatrogasne jedinice (EMODE), devet vatrogasnih vozila, dva helikoptera i dva protivpožarna aviona.

Kako piše Katimerini, u gašenju učestvuju i cisterne lokalne samouprave.

U međuvremenu je na područje požara upućen istražni tim Odeljenja za istragu krivičnih dela izazivanja požara sa Evije, koji će utvrditi uzrok izbijanja vatre.

(Tanjug)