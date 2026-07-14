Grčka je godinama omiljena destinacija naših turista. More je uglavnom mirno, plaže prelepe, a većina ljudi veruje da nema razloga za brigu. Međutim, upravo u toj opuštenosti krije se najveća opasnost.

Dovoljno je nekoliko sekundi nepažnje da vetar ili morska struja urade svoje. Zato je važno da znate kako da prepoznate opasnu struju i, što je još važnije, kako da reagujete ako vas povuče.

Mnogi se i danas sećaju događaja iz 2020. godine u grčkom letovalištu Antirio. Četvorogodišnja devojčica sedela je u dečjem dušeku dok se otac igrao s njom u plićaku. U jednom trenutku vetar je naglo promenio pravac i dušek mu je doslovno iskliznuo iz ruku.

Ljudi su odmah potrčali za detetom, neki su ušli u more, drugi pokušali čamcem da ga sustignu, ali je dušek bio sve dalje. Na sreću, devojčicu su primetili sa trajekta oko 500 metara od obale i uspeli da je spasu. Ova priča imala je srećan kraj, ali mnoge, nažalost, nisu.

Ne odvlače vas kilometre od obale, ali panika može biti kobna

Morske struje postoje i u Grčkoj, iako se ta mora smatraju među najbezbednijima u Evropi. Najčešće se javljaju na plažama otvorenim prema severu, gde duvaju jaki vetrovi, ali mogu nastati gotovo bilo gde, u zavisnosti od oblika obale i morskog dna.

Najčešće povlače kupače od obale ka pučini. Dobra vest je da većina tih struja nije beskonačna. Obično traju nekoliko desetina metara, a zatim slabe.

Problem nastaje kada ljudi pokušaju da plivaju pravo nazad ka obali.

Najveći neprijatelj nije struja, već panika

Spasioci upozoravaju da većina ljudi ne strada zato što ih je struja odnela, već zato što se uspaniče.

Kada paničite, mnogo brže trošite snagu, gutate vodu i gubite kontrolu nad disanjem. Upravo zato prvo što treba da uradite jeste da ostanete mirni.

Ako osetite da vas voda vuče od obale:

nemojte plivati direktno protiv struje

pokušajte da plivate dijagonalno ili paralelno sa obalom dok ne izađete iz zone jake struje

ako ste umorni, plutajte i sačuvajte snagu

podignite ruku i mašite kako biste privukli pažnju spasilaca ili drugih kupača

Na vetru i talasima dozivanje pomoći često se uopšte ne čuje, dok će mahanje rukama mnogo lakše neko primetiti.

Ne ulećite odmah da spasavate drugoga

Kada vidite da je neko u nevolji, prirodna reakcija je da odmah skočite u more. Međutim, upravo tada često nastaju nove tragedije.

Ako na plaži postoji spasilac, prvo njega obavestite. Ako ga nema, pozovite druge ljude, radnike na plaži ili one koji imaju čamac ili skuter.

U more bi trebalo ulaziti samo ako ste sigurni da time ne ugrožavate sopstveni život, piše facebook grupa "Grčka info".

Ni plićak nije uvek bezbedan

Mnogi misle da je opasnost samo u dubokoj vodi, ali nije tako. Jaka morska struja može da povuče i osobu kojoj voda nije ni do grudi.

Zato spasioci savetuju da na nepoznatim plažama uvek obratite pažnju na zastavice upozorenja, stanje mora i savet lokalnog stanovništva. Ljudi koji tu žive najbolje znaju gde se svake godine stvaraju opasne struje.

Jedno pravilo važi za sve: more treba poštovati. Dovoljna je jedna pogrešna odluka da se bezbrižan dan na plaži pretvori u borbu za život.