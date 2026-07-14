Hanter Bajden, sin bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Džoa Bajdena, izjavio je da je bio "neverovatno naivan" kada je prihvatio mesto u upravnom odboru ukrajinske energetske kompanije "Burizma", navodeći da tada nije razumeo koliko je Ukrajina, kako kaže, "političko zmijsko gnezdo".

"Nisam shvatao u šta ulazim"

U intervjuu ukrajinsko-američkom novinaru Di-džeju Vladu, Bajden je rekao da nije bio svestan političke složenosti situacije.

- Bio sam neverovatno naivan i nisam shvatao kakvo je političko zmijsko gnezdo Ukrajina, kao ni koliko je složena zbog preplitanja različitih interesa - rekao je Hanter Bajden.

On je naveo da je u upravni odbor kompanije ušao na poziv bivšeg predsednika Poljske Aleksandra Kvašnjevskog, koji je takođe bio član tog tela.

"Shvatio sam veoma brzo da sam pogrešio"

Bajden je istakao da je ubrzo zaključio kako je doneo pogrešnu odluku.

- Da li sam znao da sam pogrešio kada sam prihvatio posao u "Burizmi"? Da, znao sam. Shvatio sam to veoma brzo. Gledajući unazad, sto odsto sam siguran da nije trebalo da prihvatim taj posao - rekao je.

Dodao je da je u tom periodu prolazio kroz težak životni period nakon što je njegovom bratu Bou dijagnostikovan rak mozga, dok se i sam borio sa problemima zavisnosti.

"Bio je to ogroman novac"

Govoreći o angažmanu u "Burizmi", Bajden je priznao da je finansijski aspekt imao veliku ulogu.

- To je bio prokleto veliki novac, ogromna količina novca. Ušao sam u upravni odbor svestan tog dela, ali nisam razmišljao koliko će to kasnije biti iskorišćeno protiv mene - izjavio je.

Prema njegovim rečima, godišnja naknada iznosila je oko 600.000 dolara.

Optužbe koje godinama prate slučaj

Podseća se da je Njujork post u oktobru 2020. godine objavio seriju elektronskih poruka u kojima se navodi da je Hanter Bajden svog oca, tadašnjeg potpredsednika SAD Džoa Bajdena, predstavljao poslovnim partnerima iz kompanije "Burizma".

Aktuelni predsednik SAD Donald Tramp godinama je tvrdio da je Hanter Bajden zarađivao milione dolara koristeći pristup svom ocu.

Izvor: RT Balkan